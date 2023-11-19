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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Aşağı Şeyhler köyünde çıkan yangında ev ve samanlık yandı.

Edinilen bilgiye göre, Celal Aydemir'e ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Durum Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev ve samanlık zarar gördü.

Yangınla ile başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)