FATİH BATTAR
Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri bugün Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs ayı Olağan Genel Kurulu’na Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, Küçük Güllücek Muhtarı Hacı Koca, Sarmaşa Köyü Muhtarı Halil İbrahim Şimşek, Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karataş, Kınık Köyü Muhtarı Ferhat Şenol ve Kadıkırı Köyü Muhtarı Hakan Pehlivan seçimde KÖYDES üyeliği için yarıştı.
Yapılan oylama sonucunda İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş 128 oyla, CHP İl Genel Meclisi üyesi Yıldız Bek ise 91 oyla KÖYDES üyeliğine seçildi.
Köy muhtarlarından ise Kadıkırı Köyü Muhtarı Hakan Pehlivan 97 oyla, Sarmaşa Köyü Muhtarı Halil İbrahim Şimşek 95 oyla KÖYDES üyesi oldu.
Diğer adaylarından AK Parti İl Genel Meclis üyesi Suat Atalay 71, Küçük Güllücek Muhtarı Hacı Koca 83, Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karataş 20, Kınık Köyü Muhtarı Ferhat Şenol 13 oyda kaldı.