Çorum merkeze bağlı Tarhankozlusu Köyü Muhtarı Sinan Sefa Güler, köyünde var olan yapılar ve yeni yapılaşma alanları için mevzuatta bir takım değişikliklerin yapılması ve tüm köylerin yerleşkelerinde kolaylık sağlanmasını talep etti.

Sadece kendi köyünün değil ülkedeki tüm köylerin problemine dikkat çeken Muhtar Sinan Sefa Güler, köylerde mevcut yapılar ve yeni yapılaşma alanları için mevzuatta değişiklik yapılmasının yaşam alanlarının artmasını sağlayacak brifing dosyasını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, ile paylaştı.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Fevzi Şahin ve Yapı Kontrol Müdürü Burak Çağlar da konuya dahil olarak talepleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletti.

Bakanlık, köylerde var olan yerleşkeler için ve yeni yapılaşma alanları için söz konusu sunumu kabul etti.

Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bakır, köylerin sorunu ile ilgili bakanlık olarak gereken çalışmaları yapacaklarını vurguladı.