Çorum’da kalitesi ve uygun fiyatıyla et severler için Közde Mangal hizmete girdi.

Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi (Eski Osmanlı Cafe'nin yeri) adresinde hizmete giren Közde Mangal, damak çatlatan enfes lezzetleri ile Çorum halkını bekliyor.

Çorum halkının damak tadına özel et, tavuk, köfte lezzetlerinin yer aldığı Közde Mangal, nezih ve geniş ortamı ile müşterilerine en iyi hizmeti sunuyor.

‘İster kilo ile, ister porsiyon’ sloganıyla hizmet veren Közde Mangal, Ailesi ya da arkadaşlarıyla nezih bir mekanda keyifli vakit geçirmek, kaliteli uygun menü seçenekleri ile Çorum’un yeni lezzet durağı olma yolunda.

Toplantı ve bayanların gün buluşmaları gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan Közde Mangal, Ramazan ayında da özel iftar menüleriyle Çorum halkına hizmet verecek.

Ramazan ayına özel toplu iftar yemeği organizasyonunun yapıldığı işletmede, Közde Mangal’ın enfes lezzetlerini tatmak için 0 545 792 12 00 numaralı telefondan rezervasyon yapabilirsiniz.