Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özkan Şanal, daralan piyasanın hareketlenmesi için kredi kartlarına uygulanan taksit kısıtlamasına artık son verilmesi gerektiğini söyledi.

Oda Başkanı Şanal, esnaf ve sanatkarların ürün temini için kullandıkları kredi kartlarının bankalar tarafından uygulanan limit düşürülmesi ve taksit kısıtlamasından dolayı sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Kart limitleri düşürülen esnafların ayrıca kredi kartlarına yapmış oldukları ödeme limitlerinin de düşürüldüğü için tekrar kullanamadığını vurgulayan Özkan Şanal, “Bu durum gün geçtikçe ticari sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Yeni mağduriyetlerin yaşanmaması, ticaretimizin kısıtlanmaması için ticari kartlardaki taksit uygulaması bir an önce açılmalı, kısıtlanan limitlerin tekrar eski seviyeye getirilerek, esnaflarımızın mağduriyetilerinin giderilmesi gerekmektedir. Esnaf candır” ifadelerine yer verdi.