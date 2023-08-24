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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapıldı. Karar ile; birçok kaymakam ve vali yardımcısı da yeni görev yerlerine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapılırken, birçok kaymakam ve vali yardımcısının da görev yerleri değişti.

Atama kararlarına göre: Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı Kastamonu Vali Yardımcısı olurken, Çorum Vali Yardımcılığına Malatya Vali Yardımcısı Kenan Keskin atandı.