Kulüplü Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonası Tokat’ta başladı.

32 takımın sekiz grupta mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında Çorum Gençlikspor E grubunda ilk maçında Akhisar Gençlikspor’u 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Tokat’ta Hüseyin Akbaş, Ali Yücel, Tokat Gaziosmapaşa ve Pazar İlçe salonlarında ikişer grupta yapılan Türkiye Şampiyonasında Çorum Gençlikspor’un mücadele ettiği E grubu maçları Üniversite Spor Salonunda oynanıyor.

Gençlikspor’un grubunda Melikgazi, Gerze Belediyespor ve Akhisar İlçe Spor Kulübü takımları mücadele ediyor.

Grupta dün ilk maçta Gerze Belediyespor, Melikgazi Belediyespor’u 3-1 yenerken temsilcimiz grubunda ilk maçta Akhisar Gençlikspor ile karşılaştı.

Rakibi önünde ilk sette üstün bir oyun ile 25-18 önde tamamlayan temsilcimiz ikinci seti 25-19 son setide aynı skorla 25-19 alarak maçtan 3-0 galip ayrılarak gruba üç puanla başladı. ve liderliğe oturdu.

Grupta bugün ikinci maçlar oynanacak. Saat 11’de Gebze Belediyespor- Akhisar İlçespor karşılaşacak. Saat 13’de ise temsilcimiz Gençlikspor Melikgazi ile karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan 16 takım ikinci tura yükselecek ve şampiyona 12 Haziran’da oynanacak final maçı ile sona erecek.

Eğer misafir etti

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer Çorum Gençlikspor’u misafir etti.

Çorum Gençlikspor antrenörleri Haluk Doğan ve Mehmet Cerman ile sporcular Haşim Eğer’i ziyaret ettiler. Eğer, Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek Çorum Gençlikspor voleybol takımına başarılar diledi.