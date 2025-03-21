Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit 3. lig 3. grupta zirve mücadelesi veren Küçükçekmece Sinopspor ile ligde kalma mücadelesi veren Mustafa Kemalpaşaspor arasındaki maçı yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya bugün saat 14’de İBB 100. Yıl Stad’ında Küçükcekmece Sinopspor ile 1923 Mustafa Kemal paşaspor takımları arasındaki maçı Ahmet Ecevit yönetecek yardımcılıklarını ise Bingöl’den Sezgin Altun ve Van’dan Umut İncili yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Yozgat’tan Ahmet Köse. maçta gözlemci olarak ise Muzaffer Kaşıkçı yapacak.

Grupta 23 maç sonunda Küçükçekmece Sinopspor 46 puanla ikinci sırada bulunurken konuk Mustafa Kemalpaşaspor ise 24 puanla 12. sırada bulunuyor.