Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir ETTU’nun Nevşehir’deki milli takım kampına katıldı.

19 Mart’ta başlayan ve 23 Mart’ta sona erecek olan ETTF 13 Yaş Altı ve 15 Yaş Altı sporculara açık olan Europe Youth Series ; Nevşehir’de başladı.

Çorum Belediyespor’un masa teniscisi Berat Özdemir bu kampta hem 13 yaş hemde 15 yaş altı kategorilerinde milli takımda mücadele edecek. Kamptaki turnuvada Türkiye ile birlikte Almanya, Danimarka ve Yunanistan’dan sporcular mücadele edecekler.

ETTU Youth Series (Avrupa Gençlik Serisi ) 13 ve 15 yaş altı yarışmasında Berat Özdemir ile milli takım hem antrenman yapacak hem maç yapacak.