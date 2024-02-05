1. Amatör Küme’de üst sıralarda yer almak için mücadele eden iki takımın maçında Kültürspor, İskilipspor deplasmanından 4-0’lık galibiyet ile dönerek üçüncülük iddiasını devam ettirdi.

Kültürspor ligin ikinci yarısındaki dördüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak seriyi devam ettirdi.

Kötü başladığı sezonda ikinci yarısında yakaladığı çıkış ile üst sıralara tırlanan Kültürspor ile ilk yarıda iyi bir performans ortaya koyan devre arasında bazı ayrılıklar yaşayan İskilipspor takımları İskilip ilçe sahasında karşılaştı.

Konuk Kültürspor rakibi önünde iyi başladığı maçta ilk yarıda M. Emin’in attığı gollerle 2-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galibiyet ile tamamladı.

İkinci yarının başında ev sahibi takım maça ortak olmak için etkili oldu ancak Kültürspor bu bölümde rakibe gol izni vermedi ve son dakikalarda Berkhan ve Boğaç’ın attığı gollerle skoru 4-0 yaptı.

Sahadan bu skorla galip ayrılan Kültürspor 15 puana yükseldi ve dördüncü sırada kendine yer bulurken İskilipspor 15 puanda kaldı.