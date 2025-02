1. Amatör Küme’de lider Kültürspor beşinci maçında Gülabibeyspor’u 1-0 yenerek zirvede yalnız kaldı.

Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısında etkili bir futbol ortaya koyan Kültürspor 32. dakikada Murat’ın attığı golle rakibi önünde 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Gülabibeyspor beraberlik için baskı kurdu ancak Kültürspor rakibine gol izni vermedi ve maçtan 1-0 galip ayrılan Kültürspor 13 puanla liderliğini devam ettirirken Gülabibeşspor ise 5 puanda kaldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Abdullah Enes Gökgüney, Uğur Koçak, Ebubekir Kılcı.

HE KÜLTÜRSPOR: Fatih, Kaan, Akın, Mert, Ahmet Emre, İbrahim, Furkan, Yiğithan, Can Samet, Murat, Gürbüz

YEDEKLER: Erkam, Sefa, Muhammed Beren, Sadık, Muhittin Emirhan, Ahmet Ensar, Beren Enes, Yasin, Alperen.

GÜLABİBEYSPOR: Okan, Mustafa, Osman Mert, Sezer, Berat, Berk, Barış, Gürkan, Ramazan, Ümit, Kerem.

YEDEKLER: Burak, Soner, Batuhan, Mert Şakir, Oğuzhan, Burak Bilen, S. Emir, Ümit, Sedat

KIRMIZI KARTLAR: 90. dak. Ümit, Mustafa (Gülabibeyspor)

GOL : 32. dak. Murat (HE Kültürspor).