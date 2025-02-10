Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor Taşköprüspor ile evinde 1-1 berabere kalarak iki takım ligin ilk yarısındaki maçın skorunu bu maçta da tekrarladı.

Mimar Sinanspor 90. dakikada yediği gole 90+3. dakikada Volkan ile cevap vererek maçtan 1-1 beraberlik ve bir puanla ayrıldı.

Mimar Sinanspor kendi sahasındaki ilk maçında Taşköprüspor ile karşılaştı. Maç ın ilk yarısında oyun kurmakta ve pozisyon bulmakta zorlanan Mimar Sinan rakibinin kanatlardan geliştirdiği ataklarda gol izni vermedi ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki takımda daha çok golü düşündü ve pozisyonlar üretti. Mimar Sinanspor gol yollarındaki sorununu çözmekte zorlanıyor ve net pozisyonlardan yararlanamadı. Konuk Taşköpspor da hücumda etkili olduğu pozisyonlarda golü bulamadı.

Maçın son on dakikalık bölümü ise büyük bir heyecana gerilime sahne oldu. Saha içindeyaşanan gerilimlerin ardından 90. dakikada Taşköprüspor’un frikikten bulduğu golle öne geçtiği maçta Mimar Sinan oyunu bırakmadı ve 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 1-1 beraberlik ve takımlar birer puanla ayrıldılar.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada sağ kanattan gelişen Taşköprüspor atağında Efe sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda sert vurdu top direkten auta gitti.

12. dakikada yine sağ kanattan etkili olan konuk takım atağında ceza sahasına yapılan ortada altı pas içinde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Bedirhan yakın mesafeden vurdu kaleci Adem mükemmel bir refleksle rakibe gol izni vermedi.

82. dakikada sol kanattan Yavuz Burak topla hareketlendi ceza sahası yan çizgisinden ortaya çıkardığı topla penaltı noktasına yakın yerde buluşan Fatih Serkan vurmak yerine durdurmaya kalkınca ayağından seken top eline çarptı ve kalesini mutlak bir golden etti.

90. dakikada Taşköprüspor’un ceza sahası sol çaprazından kazandığı frikik atışında Ahmat Emin’in sert vuruşunda barajdan seken top kaleciyi yanıltınca köşeden Mimar Sinanspor ağlarına gitti ve konuk takım 1-0 öne geçti.

90+3. dakikada orta sahadan kazanılan serbest vuruşta penaltı noktasına yapılan ortada kafalarden seken top Volkan’ın önünde kaldı bu futbolcunun sert vuruşunda maçın skorunu belirleyen golü Taşköprüspor ağlarına gönderdi: 1-1