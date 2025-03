1. Amatör Küme’de lider Kültürspor ligde kalma mücadelesi veren Osmancıkgücüspor’u deplasmanda 7-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Osmancıkgücü, Kültürspor önünde 1-0 öne geçtiği maçta 30. dakikada kırmızı kart penaltıdan sonra oyunun kontrolüne eliden geçiren konuk takım maçı farklı kazandı.

Maçın ilk yarısında rakibi on kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü eline geçiren Kültürspor Gürbüz, Sadık, Can Samet ve Furkan’ın attığı gollerle soyunma odasına 4-1 önde girdi İkinci yarıda daha kontrollü oynayan Kültürspor bu yarıda da Can Samet, Akın ve Okan’ın attığı gollerle maçtan 7-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyet ile sekizinci maçında altıncı galibiyetini alan Kültürspor 20 puanla liderliğini sürdürürken Osmancıkgücüspor 2 puanla son sırada kaldı.

SAHA: Osmancık

HAKEMLER: Atahan Demir, Özkan Dağ, Rahmi Atılgan

OSMANCIKGÜCÜSPOR : Osman, Tuncay (Ö. Enes), T. Çağrı, Poyraz Kaan, Emrah, Yusuf, A. Furkan, Mustafa, M. Melih, Bayram Ali (Oğuzhan), Mehmet (Efe Cemal).

HE KÜLTÜRSPOR : Fatih, Akın (Bilge Kaan), Mert, Y. Emre, Alihan, Furkan, Yiğithan (Murat), Sadık (Okan), Can Samet, Fazlı Can (Batuhan), Gürbüz (İbrahim).

KIRMIZI KART : 30. dak. Poyraz (Osmancıkgücüspor),

GOLLER: 14. dak. Mehmet (Osmancıkgücüspor), 30. dak. (penaltıdan) Gürbüz, 33. dak. Sadık, 36. ve 66. dakikalarda Can Samet, 43. dak. Furkan, 62. dak. Akın, 76. dak. Okan (HE Kültürspor).