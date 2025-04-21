1. Amatör Küme’de 12. hafta maçında HE Kültürspor, Gülabibeyspor önünde 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Devane sahasında oynanan maçta Kültürspor maça hızlı başladı ve 17. dakikada Yiğithan ile 1-0 öne geçti. Gülabibeyspor bu gole 28. dakikada Furkan ile cevap verdi ve skoru eşitledi.

Bu golden sonra yeniden oyunun kontrolünü eline alan Kültürspor Murat ve Yiğithan’ın 5 dakika içinde attıkları iki golle skoru 3-1 yaptılar.

İkinci yarıda iki takımında çabası sonuç vermedi ve sahadan 3-1 galip ayrılan Kültürspor 29 puana yükseldi ve lider Alacagücünü takibini sürdürdü. Gülabibeyspor ise 13 puanda kaldı.