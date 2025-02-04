Ahlatcı Çorum FK Altyapı'dan Sorumlu Asbaşkanı Sinan Özdilli, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında yarın oynayacakları Rams Başakşehir maçı nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın aldığı bu kararın kendilerini son derece mutlu ettiğine dikkat çeken Özdilli, U19 takımıyla mücadele edecekleri kupa maçlarında Çorum'u en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti.

U 19 takımının statüsü gereği yeni transfer ettikleri futbolcuların lisansları çıktıktan sonra 6 aylık bir zaman geçmesi gerektiğine işaret eden Özdilli, " Yarın Çorum futbol tarihinde bir ilk yaşanacak. İlk kez bir altyapı takımımız Süper Lig takımı karşısında şehrimizi temsil edecek. Bu bizim için apayrı bir heyecan ve övünç kaynağı. Herşeyden önce böyle bir karar alan Kulüp Başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın'a teşekkür ediyoruz.

Tüm bunlarla birlikte bir şeyin de bilinmesini istiyorum. U19 takımımızın statüsü gereği yeni lisansı çıkmış futbolcularımızın Lisansı çıktığı andan itibaren 6 aylık bir süre geçmesi lazım ki, sahada mücadele edebilsin. Bizim de ısrarla kadroya almak istediğimiz bazı futbolcularımız bu kurala takılmıştır. Öncelikle sporcu velilerimiz ve kamuoyunun bunu net bir şekilde bilmesini istiyorum. Bunun en büyük sebebi de altyapımızda yeni yapılanmaya gitmemizdir. Yeni transferlerimizin kadroda yer alamama nedeni de bundandır." dedi.

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli, yarın oynayacakları Rams Başakşehirspor maçının kadrosunda U16 takımından 2, U17 takımından da 2 futbolunun yer aldığını ifade ederek, skorun kendileri için çok bir önem taşımadığını ve en önemli unsurun takımın şehri en güzel şekilde temsil etmesi olduğunu dile getirdi. ?İstanbul'a giden teknik heyet ve futbolcu kadrosunun bunu en iyi şekilde yapacağından da şüphesi olmadığını söyleyen Özdilli, teknik heyet ve futbolculara şehir ve kulübü adına başarı dileğinde bulundu.