Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde kurulu bulunan semt pazarlarında vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarına olanak sağlayabilmek için denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde Pazartesi Pazarı’ndaki görüntü kirliliğinden dolayı pazarcı esnafını uyarmış ve esnafın çöplerini pazar alanında bırakmaması için çöp poşetleri dağıtmıştı.

Uyarının ardından zabıta ekipleri pazar yerlerinin temizliğiyle ilgili belediyenin aldığı tedbirleri sıkı bir şekilde denetledi.

Kurallara uymayan tezgahlar tespit edilerek zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Rutin denetim ve uygulamalarını sürdüren zabıta ekiplerinin gelen şikâyetleri de değerlendirerek denetimlerine devam edeceği belirtildi.