İl Emniyet Müdürlüğü Mayıs ayı trafik faaliyetleri bilançosunu açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl Merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükûnu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen noktalarda 1-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 27.861 aracın kontrol edildiği belirtildi.

3.643 araç ve sürücüsüne toplam 10.845.491 TL cezai işlem uygulandığının belirtildiği açıklamada, “189 araca teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.),

113 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 267 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 44 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 2.122 motosiklet kontrol edilmiş, 524 motosiklet sürücüsüne işlem yapılmış, 125 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 456 okul servis aracı denetlenmiş, 36 okul servisine fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden, 4 araç sürücüsüne drift atmaktan, 535 araç sürücüsüne hatalı parktan işlem yapılmış, 180 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan trafik kontrollerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalanmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve sükûnunu temin etmek, emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla yukarıda belirtilen konular başta olmak üzere trafik denetimleri yoğunlaştırılarak devam edecektir” denildi.