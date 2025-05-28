Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde Çorum İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından alınacak önlemler kamuoyu ile paylaşıldı.

Alaca, Sungurlu ve Kargı’da, ayrıca çevre il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle, hastalığın il geneline yayılmasını önlemek amacıyla, hayvan pazarlarının alınan komisyon kararı doğrultusunda tedbiren kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, “2025 Yılı Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşlarımızın kurban vecibelerini yerine getirebilmeleri için Çorum İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu toplanarak, halk sağlığı, hayvan refahı ve çevre düzeninin korunması amacıyla 12.05.2025 tarihinde önemli kararlar almıştır” denildi.

Açıklamada komisyon kararları hakkında şu bilgiler verildi:

“Kurbanlık hayvan satışları, 31 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yalnızca İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen satış yerlerinde yapılacaktır. Satış ve kesim alanlarında yerel yönetimlerce günlük temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak, vektör mücadelesi sağlanacak ve denetim ekipleri sürekli görev yapacaktır. İl içinde büyükbaş hayvan nakilleri hayvan pasaportları ile küçükbaş hayvan nakillerinin ise nakil belgeleri ile İl dışından ilimize gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nakillerinde ise veteriner sağlık raporu ve nakil belgeleri şartı aranacaktır. Kurban Bayramı nedeniyle sevkiyatın yoğun olduğu güzergahlarda yapılacak yol kontrollerinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine kolluk kuvvetleri de eşlik edecek olup, gerekli şartları sağlamayanların geçişlerine kesinlikle izin verilmeyecektir. Kurbanlık vasfını taşımayan hayvanların ve yaşı tutmayan hayvanların sevkinin yapılmamasına karar verilmiş olup, gebe ve damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların ise kurban olarak satışı ve kesimi yasaklanmıştır. Bu tür hayvanların kurban satış ve kesim yerlerine kabul edilmeyecektir. Kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak küpeleri ile pasaportları, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre toplanacak, veri tabanından düşümleri sağlanacaktır. Satıcıların, sattıkları hayvanlara ait pasaportları en geç 7 gün içinde en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmeleri zorunludur. Kurban kesimleri, yalnızca onaylı kesimhanelerde veya köylerde kendi bahçelerinde yapılabilecek, cadde, sokak, park gibi alanlarda kesinlikle izin verilmeyecektir. Kesimlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde, ehil kişilerce ve hijyen kurallarına uygun yapılması gerekmektedir. Satış ve kesim yerlerinde, başta Kist Hidatik, Şarbon, Bruselloz, Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi zoonotik hastalıklara karşı uyarıcı afiş ve tabelalar yerleştirilecektir. Ayrıca vatandaşlarımızın sakatatları çöpe atmamaları, evcil ve yabani hayvanlara vermemeleri ve bu konuda duyarlı davranmaları önem arz etmektedir. Belirlenen kurallara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızın hem dini vecibelerini sağlıklı şekilde yerine getirmeleri hem de halk ve çevre sağlığının korunması açısından alınan bu kararlara titizlikle uymaları beklenmektedir.”