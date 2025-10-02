Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (Kurgan) ile birlikte vergi denetimlerinde yeni bir dönem başladı.

Çorum Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, sistemin hem mükellefleri hem de mali müşavirleri daha dikkatli olmaya zorladığını belirtti.

KURGAN SİSTEMİ NEDİR?

Yaptığı açıklamada yeni hayata geçirilen Kurgan sistemi hakkında bilgiler veren SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, “1 Ekim 2025 itibarıyla devreye giren Kurgan, sahte belge düzenleme ve kullanma ile etkin mücadele amacıyla geliştirilen dijital bir denetim sistemi. İşlemleri risk skoruna göre analiz eden sistem, mükellefleri erken aşamada bilgilendirmeyi ve uyuşmazlıkları daha kısa sürede çözmeyi hedefliyor.

SİSTEMİN ÖNEMİ

Sistemin öne çıkan işlevlerini sıralayacak olursak: Risk Analizi ile işlemler risk skoruna göre değerlendiriyor. Erken uyarı sağlıyor. Böylelikle mükellefler ve mali müşavirler önceden bilgilendiriliyor. Uyuşmazlıklar önleniyor. İhtilafların hızla çözülmesine imkân sağlıyor. Düzeltme imkanı ile kayıt ve beyanlarda önceden düzeltme yapılabiliyor” dedi.

CEZALAR AĞIRLAŞACAK

Kurgan ile birlikte sahte belge kullanımında “bilerek ya da bilmeden” ayrımı büyük ölçüde kalktığını kaydeden Baran, “Bu nedenle riskli mükelleflerle işlem yapanların ağır yaptırımlarla karşılaşması söz konusu. 3 kat vergi ziyaı cezası uygulanabilecek. Resen vergi tarhı ile beyanname yeniden düzenlenebilecek. İhtiyati haciz ve teminat gündeme gelebilecek. Savcılığa sevk edilen dosyalarda ciddi artış bekleniyor. Mesleki sorumluluk kapsamında mali müşavirler de risk altında olacak. Cezalar ağırlaşacak” ifadelerini kullandı.

MÜKELLEFLERİN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Yeni dönemde mağduriyet yaşanmaması için işletmelerin özellikle belgelerin doğruluğunu sağlaması, stok ve envanter kontrollerini düzenli yapması, riskli belgeler tespit edildiğinde zamanında düzeltme beyannamesi vermesi ve mali müşavirleriyle yakın çalışması gerektiğinin altını çizen Baran, şunları dile getirdi:

‘KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ’

“Mali müşavir, mükellef ile devlet arasında köprü görevini yürütmektedir. Kurgan sistemi ile meslektaşlarımızın sorumluluğu artıyor. İşletmelerin risklerini önceden görüp gerekli önlemleri almaları, ancak mali müşavirlerin doğru yönlendirmeleriyle mümkün olacaktır.

‘YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Kurgan sistemi ile birlikte artık vergi denetimlerinde daha şeffaf, daha hızlı ve daha etkin bir dönem başlamıştır.?Ancak bu yeni süreç hem mükelleflerin hem de mali müşavirlerin daha dikkatli olmasını zorunlu kılmaktadır. Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, bu yeni dönemde meslektaşlarını ve mükellefleri bilgilendirmeye ve yol göstermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

