Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta 2-0 geriye düştükleri maçta mükemmel bir geri dönüşe imza atarak özellikle bir teknik adamın yaşadığı en mutlulu verici anlardan biriyle öne geçtikleri için futbolcularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Cezalı olduğu için basın toplantısına katılamayan ancak kulüp sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Teknik Direktör Serkan Özbalta maçla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: ‘Öncelikle, geçmişte çok özel bir başarı yaşadığımız Manisa F.K.'yı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlarım; bundan sonraki süreçte başarılar dilerim.

Kazanmak istediğimiz bir müsabakaya 8. dakika itibarıyla 2-0 geriye düştük. Sonrasında oyunu dengeleyerek ofansif kurgularımızı artırdık ve neticesinde skoru eşitledik. İkinci yarıya girerken, belki de bir teknik adamın yaşadığı en mutluluk verici anlardan biriyle öne geçtik. Kurguladığımız hücum organizasyonuyla gol bulmak bizi ayrıca memnun etti.

Bu ligde kolay maç olmuyor; son düdük çalmadan müsabaka bitmiyor. Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum.

Ve tabii ki büyük Çorum FK taraftarına, bu soğuk ve yağmurlu Ramazan ayında takımı yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum.