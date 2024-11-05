Çorumspor eski futbolcularından Kürşat Kahyaoğlu cumartesi günü Keçöerengücü maçında eski takımını izledi.

1964 Alaca doğumlu Kürşat Kahyaoğlu Alacaspor’un ardından 1990-91 sezonunda Çorumspor’da profesyonel oldu ardından Belediye Turhalspor ve Tokatspor takımlarında forma giydikten sonra Amerika’ya yerleşmesi nedeni ile futbolu bırakarak ayrılmıştı.

Kürşat Kahyaoğlu Keçiörengücü maçını oğlu ve yeğenleri ile birlikte Aktepe Stad’ında izledi ve bir dönem formasını giydiği kırmızı siyahlı takıma destek verdi.

Kürşat Kahyaoğlu gazetemiz aracılığı ile Çorum’daki tüm dostlarına selamlarını gönderdi.