Arca Çorum FK'nın transfer gündeminde yer alan Luciano Rodriguez ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre, Brezilya ekibi Cruzeiro, Uruguaylı futbolcu Luciano Rodriguez için resmi teklifte bulundu.
Sabuncuoğlu, Çorum FK ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmesi beklenen Rodriguez'in uçağa binmediğini öne sürdü.
İddiaya göre Arca Çorum FK ise transferi sonuçlandırmak amacıyla oyuncu tarafıyla temaslarını sürdürüyor.
Muhabir: Atila Çiğdem