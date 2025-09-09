Çorum'da Gazi Caddesi Atatürk Anıt'ı çevresi ve Saat Kulesi - Stat Kavşağı arası çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, 10 Eylül Çarşamba günü saat 07.00 itibariyle İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenecek olan resmi kutlama ve törenlerin güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için Atatürk Anıt'ı çevresi ve Saat Kulesi - Stat Kavşağı arasında araç parklarına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Duyuruda, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araçlarını alternatif park alanlarına yönlendirmeleri rica edilerek, " Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarih ve saatlerde araçlarını bu bölgelere park etmemeleri hususu önemle rica olunur. Kutlamaların huzur ve güven içerisinde geçmesi için göstereceğiniz anlayış ve iş birliği için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.