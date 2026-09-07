Arca Çorum FK'nın İskoçya'nın Hearts takımından transfer ettiği Yunan kanat oyuncusu Alexandros Kyziridis, Eyüp maçında fark yaratan futbolcu oldu.
Galatasaray maçında attığı muhteşem gol ile Çorum FK'nın Süper Lig'deki ilk golünü kaydeden Kyziridis, gördüğü kart nedeniyle Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarında forma giyememişti.
Cezası biten Yunan kanat oyuncusu Eyüp maçındaki performansı ile göz doldurdu.
1 gol, 1 asist ile oynayan Kyziridis'in 1 asisti de ofsayttan döndü.
Yunan kanat Çorum FK formasıyla çıktığı 2 maçta 2 gol 1 asist ile spor kamuoyunun ilgisini çekmeyi başardı.
Muhabir: Fatih Battar