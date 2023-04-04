Merhum Ömer Mesci'nin eşi, Mübeccel İşçimen, Münevver Özken ve Muzaffer Eftekin'in anneleri, merhum Hacı İşçimen, Osman Özken ve merhum Selahattin Eftekin'in kayın valideleri, Kemal Mesci ve İrfan Şen'in yengeleri, Hülya Mesci, Semra Daştan, İlknur Daştemir, Ömer Özken, Tuba Kulalı ve Lütfü Eftekin'in anneleri Latife Mesci (99), hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.