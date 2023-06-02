FATİH AKBAŞ

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Çorum’da ise LGS’de 141 sınav merkezinde 6 bin 645 öğrenci ter dökecek.

İki oturum şeklinde yapılacak sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda da öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

SORULARIN ALANLARA GÖRE DAĞILIMI

Öğrenciler, birinci oturumda Türkçe’den 20, İnkilap Tarihi’nden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 10, Yabancı Dilden 10, ikinci oturumda ise Matematik’ten 20, Fen Bilimleri’nden ise 20 soruyu cevaplayacak.