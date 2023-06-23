FATİH AKBAŞ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS’de sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Betül Aydemir’de 2023 LGS’de 90 sorunun tamamına doğru cevap vererek 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı.

Okul Müdürü Duran Kurt, Betül Aydemir’i başarısından dolayı tebrik ederek teşekkür plaketi verdi.

Hiçbir özel etüt merkezine gitmeden tamamen okul bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara katılarak böyle bir başarı elde eden Betül Aydemir’i ve ailesini kutlayan Duran Kurt, emek veren tüm öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.

Yapmış oldukları planlı ve disiplinli çalışmaların süreceğini ve bunun neticesinde de Mustafa Kemal Ortaokulu olarak hem akademik anlamda hem de sosyal, kültürel ve sportif anlamda başarılarının artarak devam edeceğini kaydeden Kurt, tüm öğrencilere iyi insan olma ilkelerinden asla taviz vermeden başarıya odaklanmaları tavsiyelerinde bulunarak bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Tercihler ise 3-19 Temmuz arasında yapılacak.