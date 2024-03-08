Ahlatcı Çorum FK yarın akşam lig lideri Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta dünki çalışmada Eyüpspor maçının provasını yaptırdı.

Tümfutbolcuların katıldığı çalışma tesis sahasında ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kısa süren çabuk kuvvet hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptıran Teknik Heyet daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta taktik çalışmada Eyüpspor maçının oyun taktiği ile ilgili son bilgilendirmeyi yaptı ve uyarılarda bulundu. Futbolculardan rakibin ne yapacağından çok kendilerinin ne yapacağının önemine dikkat çeken Özbalta istedikleri oyunu ortaya koymaları halinde sahadan istediklerini alarak ayrılacaklarını belirterek tüm takımdan tam konsantrasyon istedi.

Önce yarı sahada sonra tam sahada Eyüpspor maçının oyun taktiğini sahada uygulamalı olarak çalıştıran Teknik Direktr Serkan Özbalta uyarılarını bu çalışma sırasında da sürdürdü. Rakip takımın artıları ve eksileri konusunda bilgilendirmelerini yaptı. Çalışmanın son bölümünde ise oyun formatında çalışma yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların istekli ve hırslı olmaları teknik heyeti memnun etti.

Ahlatcı Çorum FK Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün saat 14.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Heyet tarafından bu çalışma sonrasında açıklanacak maç kadrosu saat 18.15’de Merzifon’a giderek uçakla İstanbul’a hareket edecek.