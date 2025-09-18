Ligin 6.haftasında Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacak Arca Çorum FK'da hazırlıklar sürüyor.

Ligde 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan ve 13 puanla lider konumda bulunan kırmızı siyahlılar, İstanbul deplasmanında sürpriz yaşamak istemiyor.

Son oynanan Vanspor maçında alınan beraberlik ve kötü futbol sonrası Teknik Direktör Tahsin Tam'ın İstanbulspor maçına farklı bir 11'le çıkması bekleniyor.

Bu kapsamda tesislerde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlılarda sakatlıkları bulunan kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Atakan Cangöz takımdan ayrı olarak özel programda çalıştı.

Arca Çorum FK bugün yapacağı taktiksel çalışma ile İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.