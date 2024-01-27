Amatör Futbol’da hafta sonu oynanacak U 14 Final Grubu, U 16 ve 1. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Komitesinden yapılan açıkmamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 14 FİNAL GRUBU: Osmancık Kandiberspor- Vefaspor: Sefa Kabak. HE Kültürspor-Hattuşaspor: Nuriye Çınar Bal.

U 16 LİGİ: Hattuşaspor- Alaca Belediyespor: Mehmet Samet Ünal, Ömür Soytemiz, Edanur Dölkeleş. Osmancıkgücüspor- Çorumspor: İsmail Sırma, Fatih Koçak, Emrecan Arslan. Sungurlu Belediyespor- İskilipgücüspor: Mertcan Öğreten, Hatice Yıldırım, Sefa Kabak. Mimar Sinanspor- Maviay Gençlikspor: Ramazan Boyraz, Ömer Bingöl, Bahar Çakıcı. Gençlerbirliği-HE Kültürspor: Nuriye Çınar Bal, Özkan Dağ, Bahar Çakıcı.

1. AMATÖR KÜME: Kargıserispor- İskilipgücüspor: İsmail Sırma, Ömür Soytemiz, Ebubekir Kılcı. Gülabibeyspor- Alaca Belediyespor: Ramazan Boyraz, Çiğdem Varan, Uğur Koçak. Miman Sinanspor- İskilipspor: Serhat Doğan, Ömer Bingöl, Mertcan Öğreten. HE Kültürspor- Ulukavakspor: Ahmet Ecevit, Ömer Bingöl, Erdal Uncuer.