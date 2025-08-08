Yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Çorum FK Kaptanı Ferhat Yazgan ise bu yıl şampiyon olmak istediklerini, bütün hazırlıklarını şampiyonluk hesabıyla yaptıklarını söyledi.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde 2. Lig'de şampiyon olarak üst lige yükseldiklerini hatırlatan Yazgan, ilk yıl 1. Lig'i tanımaya çalışırken play-off turunda yarı final oynadıklarını, ikinci yıl ise son 4 maçta play-off turunu kaçırdıklarını, bu yıl ise mutlaka şampiyon olarak sezonu tamamlamak istediklerini vurguladı.

Bu yıl yeni katılan oyuncularla uyum yakaladıklarını, takımda aile ortamında gibi yaşadıklarını ifade eden Yazgan, bu uyumu sahaya da yansıtarak, Amed Sportif Faaliyetler'i yenip sezona galibiyetle başlamak istediklerini anlattı.

Bu yıl ligde çok iyi takımların olduğuna işaret eden Yazgan, "Ancak favori biziz. Biz işimizi iyi yaptığımızda şampiyon olacağımızı düşünüyorum." dedi.