Futbolda ligden çekilmek artık bir kolay olmayacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Futbol Federasyonu’nun getirdiği yeni düzenleme ile ligden çekilmek isteyenlerin basit bir dilekçe ile bu işlemi yapamayacaklarını söyledi.

Ayan Federasyon’un aldığı karar doğrultusunda ligden çekilmek isteyen kulübün yönetim kurulunun kararı aldıktan sonra imza yetkisine sahip kişi tarafından başkan veya yönetim kurulu üyesi imzalı kaşeli noter tasdikli kulüp dilekçesine bu kararın eklenerek Futbol İl Temsilcisine teslim edilmesinin zorunlu hale getirildiği belirtildi.



İl Temsilcisi Engin Ayan talimata aykırı hareket eden kulüplerin sorumluluğunun kulüp başkanlarında ve yönetim kurulu üyelerinde sorumluluğun olacağını belirterek tüm kulüplerin bu konuda duyarlı olmalarını istedi.