Kırşehirde yapılan Liseli Gençler grup birinciliğinde Çorum’dan katılan dokuz güreşçiden altısı kürsüye çıkarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

21-22 Aralık tarihlerinde Kırqehir’de yapılan liseli gençler grup birinciliğinde mindere çıkan Çorumlu güreşçilerden 45 kiloda Berat Veli Körpeş, 50 kiloda Eren Yalçın, 60 kiloda Ali Yağlı ve 75 kiloda Ömer Faruk Özdemir tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular.

65 kiloda Ömer Faruk Ceylan finalde kaybederek gümüş madalya kazanırken 85 kiloda ise Yusuf Karakaş üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Antrenörler Yasin Bolat ve Serdar Çatal dokuz sporcu ile mücadele ettikleri grup birinciliğinde dört şampiyonluk bir ikincilikve bir üçüncülük kazanan güreşçilerin Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandığını belirttiler.

Bolat ve Çatal hedeflerinin Türkiye finallerinde de Çorum’u en güzel şekilde temsil ederek bu başarıyı tekrarlamak olduğunu söylediler.