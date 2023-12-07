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Okul Sporları Gençler Bilek Güreş İl birinciliğinde Çorum’u temsil edecek sporcular belirlendi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan Gençler B Kız Erkek Bilek Güreşi il birinciliğinde merkezden daha fazla katılım ilçelerden oldu. İlçelerin ağırlıkta olduğu il birinciliğinde 180 kız ve erkek sporcu mücadele etti.

Sağ ve sol kollarda ayrı ayrı yapılan müsabakalar sonunda her kolda sıkletlerinde dereceye giren

KIZLAR : Sağ Kol : 40 KG: 1. Gizem Civan, 2. Hazal Gündüz (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 3. Keziban Çiçek, 4. Melek Selin Dinya (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 45 KG: 1. Cansu Başkaya (Mecitözü AİHL), 2. Gamze Çetin (Şehit Yakup Kozan AİHL). 3. Asiye Gökdere (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 4. Döndü Melisa Değer (Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi),. 50 KG: 1. Derya Dural, 2. Yaren Ağca, 3. Dilara Tekin, 4. Şeyma Topuz (Mecitözü Anadolu Lisesi). 55 KG: 1. Zeynep Mira Güçcük (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 2. Gaye Akça (Mecitözü Anadolu Lisesi), 3. Nazife Alıcı (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 4. Fatma Betül Gezer (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 60 KG: 1. Gonca Çekin, 2. Damla Kırat (Şehit Yakup Kozan AİHL), 3. Nisanur Çetin (Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi), 4. Asi Demir (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 65 KG : 1. Dilan Dural (Mecitözü Anadolu Lisesi), 2. Yağmur Er (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. Asel Can Savaksız (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 4. Melike Kuşçu (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi ), 70 KG: 1. Aleyna Fındık (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 2. Şule Ünlü (Şehit Yakup Kozan AİHL), 75 KG: 1. Kardelen Boyraz (Mecitözü AİHL) 2. Selda Çomak (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 3. Fatmanur Yanık (Osmancık İsmail Karataş MTAL) 4. Dilanur Akkuş (Osmancık İsmail Karataş MTAL) +80 KG: 1. Rumeysa Andiç (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 2. Selcan Efe (Özel Çorum ETİ Anadolu Lisesi), 3. Tuğçe Bozkurt (Osmancık İsmail Karataş MTAL).

Sol Kol : 40 KG : 1. Hazal Gündüz, 2. Gizem Civan - (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 3. Keziban Çiçek, 4. Melek Selin Dinya (Osmancık İsmail Karataş MTAL 45 KG: 1. Cansu Başkaya (Mecitözü AİHL), 2. Gamze Çetin (Şehit Yakup Kozan AİHL), 3. Asiye Gökdere (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 4. Aybike Solmaz (Şehit Yakup Kozan AİHL), 50 KG: 1. Yaren Ağca, 2. Derya Dural, 3. Dilara Tekin, 4. Şeyma Topuz (Mecitözü AİHL), 55 KG : 1. Zeynep Miraç Güçcük (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 2. Nazife Alıcı (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. Sinem Yalçın (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 4. Zeynep Ela Çetin (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 60 KG: 1. Gonca Çekin (Şehit Yakup Kozan AİHL), 2. Türkan Özbulut (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 3. Gaye Akça (Mecitözü AİHL), 4. Nisanur Çetin (Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi), 65 KG: 1. Melike Kuşçu (Şehit Osman Arslan AİHL), 2. Yağmur Er (Osmancık MTAL), 3. Asel Can Savaksız (Osmancık MTAL), 4. Dilan Dural (Mecitözü AİHL), 70 KG: 1. Aleyna Fındık (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 2. Şule Ünlü (Şehit Yakup Kozan AİHL). 75 KG: 1. Kardelen Boyraz (Mecitözü AİHL), 2. Selda Çomak (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 3. Şevval Nisa İpek (Şehit Yakup Kozan AİHL), 4. Fatmanur Yanık (Osmancık İsmail Karataş MTAL), +80 KG : 1. Selcan Efe (Özel Çorum ETİ Anadolu Lisesi), 2. Rümeysa Andıç (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. Tuğçe Bozkurt (Osmancık İsmail Karataş MTAL)

Erkekler : Sağ Kol: 45 KG: 1. Devran Elma (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL); 2. İrfan Yakın (Şehit Yakup Kozan AİHL) 3. Kadir Demirer (Mecitözü AİHL), 4. Ömer Faruk Kandıralı (Şehit Yakup Kozan AİHL). 50 KG: 1. Ali Koca (Mecitözü AİHL), 2. Özay Gülcan (Mecitözü AİHL), 3. Mustafa Üstmaş (Şehit Osman Arslan AİHL) 4. Bayram Çakal (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 55 KG: 1. Ömer Başkaya (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 2. Enes Yardımcı (Mecitözü Şehit Osman Arslan AİHL), 3. Metin Berk Aslan - Bayat MTAL), 4. Kaan Uzar - Osmancık İsmail Karataş MTAL), 60 KG: 1. Şerafettin Özen (Şehit Yakup Kozan AİHL), 2. Atakan Yılmaz - Mecitözü AİHL), 3. Efecan Akbulut - Osmancık İsmail Karataş MTAL), 4. Serdar Kayalı (Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 65 KG: 1. Mehmet Kaçmaz (Bayat MTAL) 2. İbrahim İsa Otuzbir (Osmancık İsmail Karataş MTAL); 3. Cuma Toraner (Mecitözü AİHL), 4. Ahmet Mete Kamsız (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 70 KG: 1. Çınar Türkel (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 2. Halil Sarıtepe (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL) 3. Servet Yücel (Bayat MTAL), 4. Yusuf Alp Arslan (Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 75 KG: 1. Mustafa Şahin (Prof Dr. Hayrettin Karaman AİHL) 2. Sadık Karaman (Bayat MTAL), 3. Yakup Yetgin ( Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL 84. Talha Sefer Atasever (TOBB - OSB MTAL), +75 KG: 1. Efe Bacak (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi); 2. Berkay Kaya (Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 3. Osman Fuçular - Mecitözü AİHL), 4. Ahmet Güler (Laçin ÇPAL

Sol Kol: 40 KG: 1. Devran Elma (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 2. Kadir Demirer (Mecitözü AİHL), 3. İrfan Yakın (Şehit Yakup Kozan AİHL), 4. Emirhan Eskici (Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 50 KG: 1. Ali Koca (Mecitözü AİHL), 2. Mustafa Üstmaş (Mecitözü Şehit Osman Arslan AİHL) 3. Bayram Çakal (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 4. Yunus Emre Yedikçi (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 55 KG: 1. Ömer Başkaya (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 2. Enes Yardımcı (Mecitözü Şehit Osman Arslan AİHL), 3. Metin Berk Aslan (Bayat MTAL), 4. Hamza Sakın (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 60 KG: 1. Atakan Yılmaz (Mecitözü AİHL), 2. Efecan Akbulut (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. Şerafettin Özen (Şehit Yakup Kozan AİHL), 4. Engin Can Uğur (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 65 KG: 1. Cuma Toraner (Mecitözü AİHL), 2. Muhammed Efe Alıcı (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. Alperen Aşgın (TOBB - OSB MTAL), 4. Mehmet Kaçmaz (Bayat MTAL), 70 KG: 1. Çınar Türkel (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 2. Halil Sarıtepe (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 3. Servet Yücel (Bayat MTAL), 4. Yusuf Alp Arslan (Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 75 KG: 1. Mustafa Şahin (Prof Dr. Hayrettin Karaman AİHL), 2. Sadık Karaman (Bayat MTAL), 3. Yakup Yetgin (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 4. Talha Sefer Atasever (TOBB - OSB MTAL), +75 KG : 1. Efe Bacak (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), 2. Osman Fuçular (Mecitözü Anadolu Lisesi), 3. Berkay Kaya (Osmancık İsmail Karataş MTAL); 4. Eymen Sarıecepoğlu (Osmancık İsmail Karataş MTAL).