Okullararası Gençler (kız-erkek) Kick Boks İl Birinciliği’nde madalyalar sahipleri buldu.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda yapılan il birinciliği müsabakaları kick light, point, müzikli ve grayatif olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

Merkez okulları ile Osmancık ve Mecitvzü okullarından 26 kız 24 erkek toplam 50 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Genç erkekler A kick light: 69 kilo: 1.Furkan Şahin. 74 kilo: 1.Oğuzhan Şahin. 79 kilo: 1.Mert Yıldırım, 2.Mert Eren Batkın. 84 kilo: 1.Osman Melih Dölcü.Genç kızlar A kick light: 50 kilo: 1.Fatma Sena Avunca, 2.Ceren Martı. 60 kilo: 1. Yağmur Gündüz. 65 kilo: 1.Nisa Güneş.Genç kızlar B kick light: 50 kilo: 1.Nisanr Kepçe. 65 kilo: 1.Fatma Ülkü Yar. 70 kilo: 1.Elanur Akça. +70 kilo: 1.Emine Koçak.Genç erkekler B kick light: 57 kilo: 1.Battalcan Bilan, 2.İsa Uğur Ateş, 3.Ali Şahin, 4.Hamza Şahin. 63 kilo: 1.R.Salih Demir. 69 kilo: 1.Mehmet Şahin Macaroğlu, 2.Oğuzhan Kaan Çelikkara, 3.Emirhan Gökçe. 74 kilo: 1.Egemen Taşçı.Genç kızlar A point: 50 kilo: 1.Nazlıcan Aksoy, 2.Elisa Kaltepe. 55 kilo: 1.Emine Naz Akça, 2.Edanur Baysal. 60 kilo: 1.Satınur Çöl.Genç kızlar B point: 50 kilo: 1.İdil Turan. 55 kilo: 1.Nefes Dicle Ceylan, 2. İrem Korkmaz, 3.Elif Su İrdeli. 60 kilo: 1.Fadime Naz Karakuş, 2.Yağmur Odabaş. 65 kilo: 1.Gizem Keskin, 2.Bengisu Çalışkan. +70 kilo: 1.Selcan Efe.Genç erkek A point: 69 kilo. 1.Berkay Can. 79 kilo: 1.Selim Can Demir, 2.Bulut Odabaş. 84 kilo: 1.Ege Zerin.Genç erkekler B point: 57 kilo: 1.Emirhan Ünver. 63 kilo: 1.Boran Arif Odabaş. 69 kilo: 1.Çınar Ilıman.Genç kızlar A grayatif: 1.Elif Rana Bayat, 2.Elanur Kaya, 3.Dilanur Kemeç.Genç kızlar B grayatif: 1.Şerife Kaya.Genç kızlar A müzikli from: 1.Yasemin Cemrek.Genç kızlar B müzikli from: 1.Fatma Mavra Ateş.Kategorilerinde ve sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.