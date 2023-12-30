Okullu Yıldız Erkekler Voleybol il birinciliğinde şampiyonluğu Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu kazandı.

Üç okulun mücadele ettiği yıldız erkekler il birinciliğinde Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında 23 Nisan Ortaokulu’nu 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı.

İkinci maçta ise 23 Nisan Ortaokulu Mustafa Kemal Ortaokulu önünde 3-0 galip geldi.

İl birinciliğinin son maçında Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu önünde fazla zorlanmadı ve 25-13, 25-20 ve 25-11’lik setlerle 3-0 yenerek ikinci maçınıda set vermeden kazandı ve şampiyon olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Bu maçın ardından düzenlenen törenle şampiyon olan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ikinci olan 23 Nisan Ortaokulu ve üçüncü olan Mustafa Kemal Ortaokulu’na kupa sporculara ise madalyaları verildi.