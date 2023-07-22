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HARUN AKKAYA

Çorum FK, yeni sezon öncesinde 9 locanın kiralandığını açıkladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 futbol sezonu için 9 numaralı locanın Ahlatcı Holding, 15 numaralı locanın Kerman Mobilya, 14 numaralı locanın Esenyel Denizcilik ve Bold Makine, 13 numaralı locanın Okan Bek, 12 numaralı locanın GİAD, 11 numaralı locanın Ay-ka Enerji, 8 numaralı locanın MÜSİAD, 7 numaralı locanın Boyyem ve 6 numaralı locanın Safi Holding tarafından kiralandığı duyuruldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeni sezonda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür edildi.