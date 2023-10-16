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Ahlatcı Çorum FK hafta sonunda sahasında oynayacağı lider Eyüpspor maçının hazırlıklarını neşe içinde sürdürüyor. Milli maç arası nedeni ile hafta sonunu çalışarak geçiren kırmızı siyahlı takım cumartesi günü tesis sahasında yaptığı turnuva oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuva büyük bir mücadeleye sahne olurken çekişmeli ve iddialı geçen maç sonunda kazanan takım büyük bir sevinç yaşadı. Teknik Heyet yüksek tempo ve kazanma isteği nedeni ile çalışmadan son derece memnun kalırken ortaya çok renkli gürüntüler çıktı.

Çorum FK pazar günü ise Şehir Stadyumunda kendi arasında resmi hakemin yönettiği bir maç yaptı. Teknik Heyet tarafından oluşturulan iki takım

Sakatlıkları devam eden ve takımdan ayrı olarak çalışan Gökhan, Berkay Can ve Sadık Arda dışında tüm futbolcuların katıldığı çalış ile Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı takım dün ise Şehir Stadyumunda kendi arasında özel maç yaptı. Teknik Heyet tarafından oluşturulan iki takım resmi maç gibi karşılaştı. Bol gollü geçen karşılaşmada bazı futbolcuların performansı dikkat çekerken bazılarında ise soru işaretleri oluşturdu.

Bu çalışmanın ardından bir gün izin verilen kırmızı siyahlı takım yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazınlıklarına devam edecek.