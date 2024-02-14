Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Takımı, çim hokeyinde rakibi olmadığı için maç yapmadan şampiyon oldu.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dün çifte şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Genç Kızlar Hokey’de Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakipsiz olarak şampiyonluk kupasını aldı.

Liseli Genç kızlar Ragby’de Osmancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yenerek şampiyonluk kupasını bu yılda kazanan Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız takımı ise rakibi olmadığı için bu yılda rakipsiz olarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Dün Ragbi il birinciliğinde oynanan maçın ardından düzenlenen törenle Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem ragbide hem çim hokeyinde çifte şampiyonluk kupasının sahibi oldu.