Badminton’da milli gururumuz Mehmet Can Töremiş şampiyonluğa ve madalyaya doymuyor.

Milli sporcu son olarak İstanbul U 17 Open 2024 İnternational Callange turnuvasında çifte şampiyonluk kazanarak başarılarına bir yeni halka ekledi.

11-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Başakşehir İlçe Müdürlüğü tesislerinde yapılan turnuvada Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, İngiltere, Gürcistan, Kosova, Yunanistan, Azerbaycan ve Türkiye’den 400’ün üstünde sporcu mücadele etti.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademispor kulübünün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş tek erkekler kategorisinde milli takımda mücadele eden Mehmet Can Töremiş eleme maçlarını yenerek yükseldiği final maçında Bulgaristan’dan Teodor Mitev ile karşılaştı.

Rakibini 21-19 ve 21-4’lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonada ilk altın madalyasının kazandı.

Mehmet Can Töremiş karışık çiftler kategorisinde milli takımdan Erzincan’dan Aleyna Korkut ile mücadelesinde de tüm rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında milli takımdan Mert Seven ve Aysu Arslan ikilisini 21-10 ve 21-17’lik setlerle 2-0 yenerek ikinci şampiyonluk madalyasını kazandı.

Turnuvada milli tekin teknik heyetinde görev yapan Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü antrenörü Eren Murat Güngör milli takımın turnuvada elde ettiği derecelerin ve başarıların son derece gurur verici olduğunu belirterek tebrik etti.

Güngör Mehmet Can Töremiş’in ise başarılarına bir yenisini eklediğini belirterek tebrik etti.

Güngör yaptıkları çalışmalar ile sporcuların bu başarıları kazanmasında emekleri olan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.