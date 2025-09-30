Sungurlu Yağlı Güreşlerinde Başaltında birinci olan Sungurlulu pehlivan Eren Kalkan kazandığı madalyasını DMD Hastası minik Efe’ye armağan etti.

Bu yıl güreşlerdeki performansı ile önümüzdeki yıllarda başpehlivanlık için güreşmesi beklenen Eren Kalkan memleketindeki müsabakalarda da boş geçmedi ve tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazandı.

Eren Kalkan bu başarısı sonunda kazandığı birincilik madalyasını ilçede tedavi gören DMD hastası Efe’ye armağan etti ve kendisine sağlıklı mutlu ömürler diledi. Minik Efe ise Eren Kalkan’a bu jestinden dolayı çok teşekkür etti.