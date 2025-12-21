Arca Çorum FK, ilk yarının son maçında evinde bugün Sakaryaspor’u konuk edecek.

Geçen haftayı Sivasspor deplasmanında 1-1’lik beraberlikle kapatan kırmızı-siyahlılar, ilk yarının son iç saha maçında galibiyet hedefliyor.

Çorum temsilcisinde bahis cezalısı Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Kadir Seven, Arda Hilmi Şengül ve Eren Karadağ ile sakat Oğuz Gürbulak forma giyemeyecek. Takımın en büyük gücü ise dolması beklenen tribünler olacak.

Konuk Sakaryaspor ise sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yönetim ve Teknik Heyet değişikliklerinin ardından ekonomik sıkıntıya giren Sakaryaspor’da her zaman olduğu gibi Büyük Şehir Belediye Başkanı devreye girerek yabancı futbolcuların alacaklarını ödedi ve FİFA’dan gelecek transfer yasağının önüne geçti.