Arca Çorum FK ilk yarının evindeki son maçında yarın Sakaryaspor’u konuk edecek.

Kırmızı Siyahlı takım evinde kazanarak sıralamada zirve ile puan farkını kahatmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Sivasspor deplasmanından bir puanla dönen kırmızı siyahlı takım evinde kazanmak istiyor.

Saat 16’da Yeni Stadyumda başlayacak olan maçta Çorum FK’da sakatlığı bulunan Oğuz ile bahisden ceza alan futbolcular forma giyemeyecek.

Kırmızı Siyahlı takım taraftarı önünde kazanmak istiyor. Ligde gerek şampiyonluk gerekse play-off mücadelesi veren takım sayısının fazla olması nedeni ile her maç final havasında. Çorum FK evinde puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Konuk Sakaryaspor ise sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yönetim ve Teknik Heyet değişikliklerinin ardından ekonomik sıkıntıya giren Sakaryaspor’da her zaman olduğu gibi Büyük Şehir Belediye Başkanı devreye girerek yabancı futbolcuların alacaklarını ödedi ve FİFA’dan gelecek transfer yasağının önüne geçti.

Geçtiğimiz hafta sahasında Hatayspor’u yenen Sakaryaspor’da dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da aday çıkmadığı için yapılamadı ve genel kurul 28 Aralık tarihine ertelendi.

Son antrenman bugün

Arca Çorum FK yarın oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sakatlığı devam eden Oğuz takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalara başladı.

Diğer futbolcular ise Sakaryaspor maçının son taktiğini yaptığı antrenman oldukça neşeli geçti.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.