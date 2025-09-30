Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor sezonun ilk maçında Konya Kayapınar Anadolu Kaplanları deplasmanında zorlu bir maçın sonunda rakibini 3-2 yenerek lige galibiyet ile başladı.

Bu sezon 1. lige yükselen Sungurlu Belediyespor iki yabancısınının lisans işlemlerinde yaşanan aksaklık nedeni ile oynatamadığı sezonun ilk maçında Kayapınar Atatürk Spor Salonunda Anadolu Leoparları takımı ile karşılaştı. Maç beklendiği gibi dengeli geçti.

İlk seti 25-20 kazanan Sungurlu Belediyespor ikinci seti ise aynı sayılarla rakibine vererek durum 1-1 oldu. Üçüncü sette çekişme daha da arttı temsilcimiz bu setin final bölümünde rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve seti 25-22 alarak yeniden öne geçti. Dördüncü sette ev sahibi takım maçı final setine taşımak için savunma direncini artırdı bu setin final bölümünde ise Kayapınar takımı daha etkili oldu ve seti 25-21 alarak durumu 2-2 yaptı.

Final setinde ise maçı hep önde götüren Sungurlu Efeleri çok iyi başladılar ve buldukları sayılarla rakibin direncini erken kırarak seti 15-7 maçıda 3-2 kazanarak sezona galibiyet ile başladı. Yaklaşık 2,5 saar süren zorlu mücadeleden galibiyet ile ayrılan Sungurlu Efeleri lige iddialı bir başlangıç yaptılar,