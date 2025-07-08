Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Berk köyündeki G33b4 Pafta adresindeki 202400636 (ER: 3485888) ruhsat numaralı maden ocağını Çorumlu işadamı Uğur Barlık işletecek.

Enerji günlüğü sitesinde yer alan habere göre, Uğur Barlık tarafından kömür ocağında kırma, eleme, yıkama ve paketleme tesisi kurulması planlanıyor.

10 milyon TL değerindeki proje kapsamında açık işletme yöntemi ile çıkarılacak olan kömür madeni kurulması planlanan tesiste sırasıyla, kırma eleme, yıkama ve paketleme işlemlerine tabi tutularak piyasaya arz edilecek.

Ocaktan 200.000 ton/yıl malzeme çıkarılması öngörülüyor.

Ocaktan çıkarılan yıllık 2000.000 ton malzemenin yüzde 40’ı pasa çıkacak olup, 120.000 ton/yıllık kısmı tesiste işleme alınacak.

Proje ömrü ise 10 yıl olarak planlanıyor.