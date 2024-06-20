Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı hemşehrimiz Fatih Maden’den Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na ziyaret,.

Bayram nedeni ile Çorum’a gelen PFDK Başkanı Avukat Fatih Maden Çorum Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Federasyon Başkanı Ferhat Arıcı ile İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit, Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar,

Ziyaret sırasında ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ilimizdeki amatör spor kulüplrinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Arıcı ziyaret sonunda Fatih Maden’e teşekkür etti ve görevinde başarılar diledi.

PFDK Başkanı Fatih Maden ise Çorum Amatör Spor Kulüplerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.