Geçtiğimiz hafta Çorum FK'ya 2-1 mağlup olan Sarıyer FK'nın Teknik Direktörü Şenol Çan, maç sonrası yaptığı açıklamalarla Çorum FK taraftarlarından tepki toplamıştı.

Geçtiğimiz hafta Çorum maçında hakemin bütün takdir haklarını Sarıyer'den yana kullanmasına rağmen, mağlubiyeti hakeme bağlayan Çan, bu hafta da evinde Erzurum'a 2-0 mağlup olunca yine hakeme yüklendi.

Çan maç sonrası yaptığı açıklamada; "Maçın hakemi Erdem Mertoğlu tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı, golden önce Oğuzhan’a faul var ama VAR’a rağmen verildi, inanamıyorum! Buna rağmen biz güçlü bir takımız” ifadelerini kullandı