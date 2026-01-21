Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma ve İş Güvenliği Uzmanı Mahir Odabaşı’nın 6. kitabı yayınlandı.

Gülnar yayınlarından çıkan ‘Bir Ömrün Sessiz Notları’ kitabında Odabaşı, son 30 yılda memuriyetiyle ve çevresel olarak yaşadıklarını anlatıyor.

Mahir Odabaşı, sıradan gibi görünen anları kalemiyle ölümsüzleştiriyor. Onun satırlarında yalnızca kendi hayatının izleri değil, bir dönemin insan sıcaklığı, çalışma hayatının gerçeği ve hayata dair derin bir samimiyet gizli.

Odabaşı, “Hayata iz bırakmak için makam gerekmez, kalemin samimiyeti yeter” diyerek kendine has üslupla yorumlayarak okuyuculara sundu.

Kitap Türkiye’nin seçkin kitapevlerinden, internet sitelerinden veya Mahir Odabaşı’ndan (536 568 1141) temin edilebilir.

Aynı zamanda gazetemizde köşe yazarlığı da yapan Odabaşı’nın yeni kitap çalışmaları da devam ediyor.

Odabaşı’nın yayımlanmış diğer eserleri ise şunlar:

“Mahirane Söylemler, Susamak, Depremle Yaşamak, Kaza Geliyorum Demez, Hayallerin Peşinde-1, Bir Ömrün Sessiz Notları, Çorum Antoloji (bölüm), Soma Şiirleri (Bölüm)”

(Haber Merkezi)