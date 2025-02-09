Kanser hastalarının ilaçlarının geri ödemelerinde yapılan kesintiler mahkeme tarafından haksız bulundu. Mahkeme, SGK’nın kesinti uygulamasının “sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını” belirterek, ara ödemelerin kesintisiz olarak yapılması gerektiğine hükmetti. Bu karar, benzer durumda olan hastalar için emsal niteliği taşıyor.

SGK'NIN KESİNTİ KARARI MAHKEMEYE TAŞINDI

Ekol TV'nin haberine göre 2020 yılında kanser teşhisi konan Zuhal Atlı, tedavisinde kullanacağı akıllı ilacın SGK’nın geri ödeme listesinde yer almaması nedeniyle dava açtı. Hukuki süreç sonunda mahkemeyi kazanan Atlı, geri ödeme beklerken evine borç makbuzu geldi ve kendisinden 16 bin TL ödeme yapması gerektiği bildirildi.

Benzer bir durum, rahim kanseri olan bir hasta için de yaşandı. 132 bin TL değerindeki ilacın ücretini geri almayı beklerken, SGK’nın kendisine yapılan ödemenin yüzde 60’ını kestiğini fark etti. SGK, geri ödeme hesaplamasında kamu iskontosu uyguladığını gerekçe gösterdi.

MAHKEME: SOSYAL DEVLET İLKESİYLE ÇELİŞİYOR

Kesintinin haksız olduğu gerekçesiyle dava açan hastalar, mahkemeden bekledikleri kararı aldı. Hakim, SGK’nın genelgeyi gerekçe göstererek ilaç geri ödemelerinde kesinti yapmasını hukuka aykırı bularak, kesintilerin tamamen durdurulmasına karar verdi.

Bu karar doğrultusunda mahkeme, hastanın 216 bin TL’lik ilaç ücretini yasal faizleriyle birlikte geri almasına hükmetti.

Bu mahkeme kararı, benzer durumda olan tüm kanser hastaları için örnek teşkil ediyor. Geri ödeme davası devam eden hastalar, mahkemeye ara dilekçe sunarak kesintinin durdurulmasını talep edebilirler. Yeni dava açacaklar ise doğrudan mahkemeye başvurarak ilaç geri ödemelerinin eksiksiz yapılmasını isteyebilirler.

Uzmanlar, SGK tarafından yapılan ara ödemelerin ve eczaneye ödenen ilaç bedellerinin titizlikle kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Kanser hastalarının haklarını koruyabilmesi için hukuki süreci takip etmeleri büyük önem taşıyor.