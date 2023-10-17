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Çorum Belediyespor güreşcisi Mahmut Özkaya Plaj Güreşi Dünya Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 14-15 Ekim’de Muğla’nın Sarıgerme Beldesi Ortaca Halk Plajı’nda düzenlenen Dünya Şampiyonasında 90 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Mahmut Özkaya final maçını kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasında milli takım sporcuları üç altın iki gümüş ve bir bronz madalya kazandılar. Şampiyonanın ödül törenine Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleride katıldılar. Milli takımda Kadınlarda 50 kiloda Emine Çataloğlu altın 60 kiloda Mehlika Öztürk gümüş madalya kazandı. 70 kiloa Yunus Coşkun ve +90 kiloda Fatih Yaşarlı şampiyonluğu kazanırken, 90 kiloda Çorum Belediyespor sporcusu Mahmut Özkaya finalde kaybederek ikinci olurken 80 kiloda Muhammet Akdeniz ise üçüncü oldu.